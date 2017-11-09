İstanbul'dan flaş haber NATO petrol boru hattını deldiler

İstanbul Sancaktepe'de belediye ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattı delindi. Olayın ardından litrelerce akaryakıt sokaklara döküldü

Gece yarısı saat 02:15 civarında Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı sinyalizasyon çalışması sırasında, NATO akaryakıt boru hattının delinmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Yaklaşık 2 saat sonra boru onarım çalışmalarına başlandı. Kaza sonrası boru hattındaki akaryakıtın sevkiyatının kesildiği, bu nedenle çevreye sadece borulardaki akaryakıtın aktığı bildirildi.

LİTRELERCE AKARYAKIT SOKAĞA AKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sinyalizasyon çalışmaları esnasında delinen boru hattından litrelerce akaryakıt sokaklara aktı. Alınan çevre güvenlik önlemleri ile bütün cadde ve sokaklar polis araçları ve dubalarla kapatıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.