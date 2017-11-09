09/11/2017 07:24


İstanbul'dan flaş haber NATO petrol boru hattını deldiler

NATO petrol boru hattı

İstanbul Sancaktepe'de belediye ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattı delindi. Olayın ardından litrelerce akaryakıt sokaklara döküldü

Gece yarısı saat 02:15 civarında Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı sinyalizasyon çalışması sırasında, NATO akaryakıt boru hattının delinmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Yaklaşık 2 saat sonra boru onarım çalışmalarına başlandı. Kaza sonrası boru hattındaki akaryakıtın sevkiyatının kesildiği, bu nedenle çevreye sadece borulardaki akaryakıtın aktığı bildirildi.

LİTRELERCE AKARYAKIT SOKAĞA AKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sinyalizasyon çalışmaları esnasında delinen boru hattından litrelerce akaryakıt sokaklara aktı. Alınan çevre güvenlik önlemleri ile bütün cadde ve sokaklar polis araçları ve dubalarla kapatıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. 

İlgili Haberler
şile gemi

Şile'de batan gemi ile ilgili flaş gelişme

Anıtkabir

TSK'dan Anıtkabir iddialarına ilişkin açıklama

bursada patlama

Bursa Valisinden patlama sonrası ilk açıklama

bursa patlama

Bursa'da patlama oldu ölü sayısı açıklandı

Son Dakika Haberleri
Atatürk, 10 Kasım, Kıbrıs 10 kasim

Atatürk 10 Kasım’da düzenlenecek törenlerle Kıbrıs'ta anılacak

Antonio Carluccio

Ünlü İtalyan şef hayatını kaybetti

Elon Musk

Elon Musk'ın 'Atatürk Anıtkabir' paylaşımı sosyal medyayı salladı

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 9 Kasım

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Petrolde oynanan oyun ve kazananlar

Suudi Arabistan’daki saray darbesinin bizi de etkileyebileceğini daha önceki yazılarımızda dile getirmiştik. Bunun ilk sonucu petrole gelen zamlarla ortaya çıkmaya başladı. İşin nedenine ve detaylarına gelince: Petrolde ...

Devam