08/11/2017 12:01


TSK'dan Anıtkabir iddialarına ilişkin açıklama

Anıtkabir

Genelkurmay Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'den yayın yapılmayacağına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı

Yapılan açıklama şöyle: "08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği” şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk’ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."

 

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