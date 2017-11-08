Bursa Valisinden patlama sonrası ilk açıklama

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gürsu'daki boya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından açıklamalarda bulundu

Küçük, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var. Yaralılar, hastaneye intikal etmiştir. Bir saate kadar yaralıların durumu netlik kazanacaktır. Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Şu anda nedeniyle ilgili bir bilgim yok. Bu kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var. Çevredeki fabrikalara ve araçlara da hasar vermiş."