Flaş Yaz saati uygulaması yasa ile sürekli hale getirildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun'un 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi

S26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu'na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi. 130 maddelik tasarının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ile ileri yaz saati uygulaması devam edecek.