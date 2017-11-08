10 Kasım'da Anıtkabir'de yayın yapmak yasaklandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat günü olan 10 Kasım'da her yıl Anıtkabir'den canlı yayın ve halkla röportaj yapılırdı.

Genelkurmay İletişim Başkanlığı bu yıl Anıtkabir'den 10 Kasım günü hiçbir şekilde yayın yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Yayın izni için başvuran ancak olumsuz cevap alan bir televizyonun yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “En az 10 yıldır, haberleri Anıtkabir'den sunuyorduk. Yayın sırasında vatandaşlarımızla röportaj yapıyor, bunu da canlı olarak yayınlıyorduk. Ancak bu yıl haberlerin Anıtkabir'den sunulmasına, röportajlar yapılmasına izin verilmedi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Komutanlarımız böyle uygun buldu' demekle yetinildi. Açıkcası şahsım ve kanalımız adına böyle bir yasaktan dolayı büyük üzüntü duydum.”