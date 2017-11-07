07/11/2017 12:58


Şile açıklarında batan gemide 1 ceset daha bulundu

şile batan gemi

Geçtiğimiz günlerde Şile açıklarında batan "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin mürettebat aramaları sonucunda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalar sırasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.  Daha önce yapılan aramalarda 3 mürettebatın cansın bedenlerine ulaşılarak çıkarılmıştı.  

 

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