İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazında gemi geçişleri çift yönlü olarak yapılamıyor

İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 04.37'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.Bu arada, Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan ve Boğaz yönüne seferlerin yapılamadığı ifade edildi.Ayrıca İDO'nun bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri de sis dolayısıyla iptal edildi.Yenikapı-Yalova arasında karşılıklı olarak 09.45, 11.45 ve 13.45'de planlanan hızlı feribot seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.