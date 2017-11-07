Yurt geneli hava durumu 7 Kasım 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 dereceye kadar aratacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik görülmeyecek
Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18
İzmir: Az bulutlu ve puslu 20
Adana: Az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19