07/11/2017 08:22


Yurt geneli hava durumu 7 Kasım 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 dereceye kadar aratacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik görülmeyecek

Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve puslu 20

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19


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