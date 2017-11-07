07/11/2017 07:41


Eksi 10 dereceyi gören Erzurum'da yollar kapandı

erzurum

Erzurum'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Kar ve tipinin etkili olduğu Palandöken’in Ejder mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tipi nedeniyle oluşan sürgün Tekman yolunu ulaşıma kapattı. Bu güzergâhtan Tekman’a giden araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Bölgede rüzgârın güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise yer yer kuvvetli 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.


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