Maden işçileri 21 saat boyunca yerin altında kaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı maden ocaklarında görev yapan işçiler 21 saat boyunca madenden çıkmadı

Torba Yasa'nın 58. maddesiyle TTK'nın özelleştirileceği iddialarına karşı çıkan yaklaşık 3 bin gece vardiyası işçisi işten çıkmama kararı almıştı. Ankara'da temaslarını sürdüren GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, maden işçilerine müjdeli haberi vermek üzere Zonguldak'a hareket etti.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Ankara'da görüşmeler tamamlandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Zonguldak'a yola çıktık. Ergün bey 06.00 itibariyle gelişmeleri açıklayacak” ifadelerine yer verdi.

MADENLERDEN ÇIKIP SENDİKAYA DOĞRU HAREKET ETTİLER

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da TTK Üzülmez Müessesesi'ne gelerek işçilere son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Mutlu, “Genel başkanımız ve Türk-İş başkanımızın sizlere selamlarını iletiyorum. Kendileri şu anda yoldalar. Allah nasip ederse saban 06.00'da sendikamız binasında bu şekilde kalabalık bir şekilde toplanıyoruz. Türk-İş Başkanımız basın açıklamasında detayları bizzat kendisi açıklayacak. Son günlerin ne kadar yoğun geçtiğini hep beraber biliyoruz ve yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada masada çözemediğimiz sorunu sizler gördünüz ve artık mücadele sırasının sizlere geldiğini hissettiğinizde çok sağolunki duyarlı ve kararlı bir şekilde kendi aranızda almış olduğunuz bir kararla başlattığınız eylemi sendikamızın öncülüğünde bitirdiğiniz için öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yetkililer de bu sese duyarlılık gösterdikleri için hassasiyetle bu süreci sonuçlandırabilmek için verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Neticede biz duyuramadığımız sesi bir araya geldiğimizde daha gür bir sesle haykırdığınızda demek ki sesimiz duyuluyor. Bu manada gerçekten hem iş sağlığı, hem iş güvenliği kurallarını uygulayarak hem değişik provokasyonlara mahal vermediğiniz için hem de göstermiş olduğunuz kararlı, tutarlı ve duyarlı davranışlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri sendika binanızda bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mutlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın madencilere müjdeli haberi kendisinin vereceğinin altını çizerek, “Kendisi büyük çaba sarf etti.

Kendisini onore etmek için sendikada toplanıyoruz. Şu anda vardığımız mutabakat 58. Maddedeki tasarı meclisten bizim istediğimiz şekilde TTK'nın sahaları kapsam dışına atılarak yeniden düzenlenmek şartıyla geçecek, hükümet yetkilileri, grup başkanları nezdinde bütün bunun teminatı alınmıştır. Detayları Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay bey açıklayacak” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve beraberindekiler açıklamaların ardından yerin metrelerce altına inerek eylemlerini sürdüren işçileri bilgilendirdiler. Sendika temsilcilerinden gelişmeler hakkında bilgiler alan işçiler eylemlerini sonlandırarak sendika binasına hareket etti.