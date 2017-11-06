06/11/2017 18:46


İsteyen vatandaşlar adını ve soyadını değiştirecek

yeni kimlik kartları

TBMM'de kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile beraber yeni kimliklerde vatandaşlar isim ve soy ismini değiştirebilecek

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanunla ad ve soyadlarında imla hatası olanların mahkemeye girmesine gerek olmadan dilekçe ile değişiklik yaptırabileceğini ifade etti.

İşlem süresi değişecek

Yapılan değişiklikler sosyal yaşamda birçok kolaylıkları da getireceğini belirten Şahin, "Yeni kanun ile ad ve soyadlarında imla hatası, anlam bozukluğu bulunanların bir kereye mahsusu mahkemeye gitmeksizin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak düzeltme yaptırabilecekler. 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan veya problemli soyadları ile imla ve yazım hatası bulunan ya da düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı gerekmeksizin il/ilçe kurulu kararı ile değiştirilmesine imkan sağlanmaktadır. Düzenleme ile mahkemelerin iş yükü azaltılmakta, işlem süreci kısaltılmakta ve kolaylaştırılmaktadır” dedi.

Düzenlemeyle getirilen yeniliklere değinen Hüseyin Şahin, kanunun özellikle teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak sağladığı ve düzenlemeyle özellikle kamu hizmeti sağlanması sırasında sıkıntı çekilen ikamet izni olmayan yabancılarla ilgili sorunun, kimlik numarası verilmesi sağlanarak çözümlendiğini söyledi. Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanunla, velayet ve vesayete ilişkin bilgilerin nüfus kütüklerinde elektronik ortamda saklanmasına olanak tanındığını söyledi. Şahin, babalığa hüküm kararı ile soy bağı tespit edilen çocukların baba hanesine yazdırılmasına, sağ görünen ancak ölmüş olduğu tespit edilen kişilerin mülki idare amirliklerince ölüm tescillerinin yapılmasına, ikinci adres üzerinden kamu hizmeti alınmasına da imkan verdiğini belirtti. Milletvekili Hüseyin Şahin yeni kanun ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesinin, vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayacağını vurguladı.


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