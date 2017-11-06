FETÖ’den tutuklanan eski komutan neden öldü

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuklanan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan GATA'da hayatını kaybetti

Arslan, solunum yetmezliği ve sindirim sistemi sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Arslan’ın ölüm haberini sosyal medya üzerinden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer duyurdu.Tutukluluğunun 259 gününü cezaevinde geçiren, ardından GATA’da ise 219 gün tedavi gören Arslan hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirten CHP’li Biçer, bu durumu eleştirdi. Arslan’ın strese bağlı sindirim sistemi bozukluğu nedeniyle mide ve bağırsağının bir kısmının alındığını, 3 ay yoğun bakımda kaldığını dile getiren Biçer, “Burada önemli olan 478 gündür tutuklu bulunan birinin hala iddianamesinin yazılmamasıdır. Yavuz Ekrem Arslan ne ile suçlandığını bilmeden vefat etti” dedi.