Sobadan çıkan zehirli gaz 2 can aldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi sobadan çıkan zehirli gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ekici Mahallesi Doğan Sokak'taki apartmanda yaşayan Kutlu ailesinden haber alamayan komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Önder Kutlu (51) ve yeğeni Aybüke Kutlu'nun (19) sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Baygın halde bulunan Önder Kutlu'nun eşi ile kızı, ilk müdahalenin ardından başkentteki hastanelere kaldırıldı.Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Aybüke Kutlu'nun, amcasını ziyaret için Şereflikoçhisar’a geldiği öğrenildi.