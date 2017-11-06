Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre bazı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacak.Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, hafta içinde 20 derece ve üzerinde seyredecek.Uzun yıllar kasım ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 16 derece olan Bursa'da en yüksek sıcaklığın yarın 20, çarşamba günü ise 23 dereceye çıkması bekleniyor.

Balıkesir'de de hava sıcaklığının, uzun yıllar kasım ortalamasının 5 derece üzerine çıkarak çarşamba günü 21 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.Çanakkale ve Yalova'da da en yüksek hava sıcaklığının, çarşamba günü, mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerinde 20 derece olacağı öngörülüyor.