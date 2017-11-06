06/11/2017 11:46


Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor

Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde şimdi de "Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs" korkusu yaşanıyor. Öğrencilerin korkusu nedeniyle bu hafta yapılması planlanan vize sınavları ertelendi

Karaman’da Nefise Sultan Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarının, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söyleyerek, ‘Sıra sizde’, ‘Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşması üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, bugün yapılacak vize sınavlarını erteledi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, ‘Sıra sizde’, ‘Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, “İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir” denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi de yurtta çıkan olaylar nedeniyle bugün yapılacak vize sınavlarını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Yunus Emre Yerleşkesinden bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul programlarında 06.11.2017 Pazartesi günü yapılacak olan ara sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Bu olayın ardından dün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200’e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Sözcü


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