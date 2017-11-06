06/11/2017 11:43


İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi

terör operasyonu

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada son 1 hafta içinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu belirlenen PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve aşırı sol örgüt mensubu 974 kişi gözaltına alınırken, 68'i ölü, 6'sı sağ, 6'sı da teslim olmak üzere 80 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar sonucunda Diyarbakır'da 26, Bitlis'te 10, Tunceli'de 8, Mardin'de 2 ve Erzincan'da bir olmak üzere 47 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 23'ü ağır ve uzun namlulu 36 silah, 637 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, bin 572 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 508 operasyonda ise bin 263 kilogram esrar, 237 kilogram eroin, 2 kilogram bonzai, bir kilogram afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin, 1,5 kilogram kokain, 24 bin 254 uyuşturucu hap, 9 bin 612 kök kenevir bitkisine el konuldu.Ayrıca 798 bin 979 kaçak sigara, 57 bin 430 litre akaryakıt ele geçirildi, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 350 şüpheli gözaltına alındı.Sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 37 ilde 360 şüpheli yakalandı. 


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