06/11/2017 11:40


Haluk Özener 'İstanbul'da 2 metrelik tsunami bekleniyor'

Haluk Özener

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" nedeniyle yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu

Özener, "Marmara'da oluşacak bir depremden sonra deniz tabanındaki heyelanlarla birlikte 1-2 metrelik tsunami olma ihtimali yüksek. Bu nedenle farkındalık çok önemli. Akdeniz'de ve Marmara Denizi'nde oluşabilecek 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali yüzde 10." dedi.

İHTİMALLER İNCELENİYOR

Özener, "Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde bulunan Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 39 ülke, tsunami uyarı ve zararları hafifletme sistemi üzerine çalışmaktadır. Bu sistemin amacı bölgede oluşabilecek tsunamilerin izlenmesi, alarm verilmesi ve tehlike altındaki bölgelerde tahliyenin sağlanmasıdır. Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Merkez, 24 saat/7 gün tsunami gözlemleri yapmaktadır. Gözlem istasyonları karada ve deniz tabanında bulunan yer hareketi algılayıcılarından oluşmaktadır. Algılayıcılardan gelen sinyaller ile 5.5'ten büyük depremler ve bunların tsunami oluşturma ihtimalleri incelenmektedir." dedi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Habertürk'ün haberine göre; Özener, "Doğu Akdeniz ve Marmara Denizi'nde geçmişte tsunamilerin görüldüğü bilinmekte ve gelecekte de tsunamilerin meydana gelmesi mümkün görülmektedir. Akdeniz'de ve Marmara Denizi'nde oluşabilecek 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali % 10 civarındadır. Marmara'da oluşacak bir depremden sonra deniz tabanındaki heyelanlarla birlikte 1-2 metrelik tsunami olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr Haluk Özener, 1999 yıkıcı İzmit depreminde denizin depremden hemen önce çekildiği ve deprem meydana geldikten sonra ise tsunami dalgalarının oluşarak (dalga yüksekliği 2.9 m) kıyı kesimlerde su baskınlarına ve göçmelere neden olduğunun ortaya çıktığını belirtti.


hava sıcaklığı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak
Can Yılmaz
Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu
Yavuz Ekrem Arslan
FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi
Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs
Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor
terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haberler
hava sıcaklığı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak

Yavuz Ekrem Arslan

FETÖ'den tutuklanan general yaşamını yitirdi

Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs

Üniversitede 'Siyah giyimli Arapça konuşan şahıs' paniği yaşanıyor

terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı açıkladı 80 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
Can Yılmaz

Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu

iPhone X özellikleri

iPhone X özellikleri ve fiyatı nedir

alman basını

Alman basını özetleri 6 Kasım 2017

Vincent Janssen

Fenerbahçe'de Vincent Janssen'den de kötü haber

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam