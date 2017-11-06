06/11/2017 08:35


Dışişleri Bakanlığı ABD'deki kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kilisede ibadet eden kişilerin üzerine ateş açılması sonucunda 27 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırının ardından Türkiye, kilisede yaşanan bu saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Teksas eyaletinde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.


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