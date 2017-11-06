Ankara'da hastanede yangın paniği ekipler olay yerine sevk edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde çıkan yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edildi

hastanede çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrası kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi bölümleri yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Söz konusu bölümde tedavi gören hastalar ve kuvözlerde bulunan bebekler hastane ekibi tarafından başka servislere tahliye edildi. Hastaların tahliyesi sırasında çok sayıda ilk yardım ekibi de hastane önünde sedyelerle hazır bekletildi. Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan yok ancak yangının çıkış nedeni araştırılıyor.