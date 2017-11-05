05/11/2017 09:56


Suudi Arabistan'daki tutuklamalar hakkında Türkiye'den açıklama

İbrahim Kalın

Suudi Arabistan'da yolsuzluk mücadelesi kapsamında tutuklamalarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı

Kalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Suudi Arabistan da dönüşüm sürecinden geçiyor. Tepkiler ne durumda ona bir bakmak lazım. Dünyaya açık bir İslam anlayışı esas alınmaya çalışılıyor. Bu Suudi Arabistan'ın selefi hareketlerle uzun geçmişi ele alındığında ona da bakmak gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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