05/11/2017 09:23


Dikkat kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış geliyor

şiddetli rüzgar

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu

Yapılan son değerlendirmelere göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava aralıklı sağanak yağmurlu olacak.Hava sıcaklığında 2-3 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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