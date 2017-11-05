05/11/2017 09:19


Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

şırnak operasyon

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bestler- Dereler bölgesine düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütü PKK üyesi 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 4 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında, 5 Kasım 2017 tarihinde Uğur Tepe Bölgesinde tespit edilen 9 kişilik terörist grup, icra edilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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