Marmaris'te gece yarısı korkutan deprem

AFAD tarafından elde edilen verilere göre gece yarısı saat 00.54’te Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadı

Deprem, Marmaris’in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bayır Köyü ve büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Kandilli’nin verilerine göre depremin derinliğini 77.1 kilometre olarak bildirdi.