04/11/2017 18:12


Bodrum'da şiddetli deprem bekleniyor mu

bodrum deprem

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, geçtiğimiz Temmuz ayında Bodrum'da meydana gelen peş peşe depremler hakkında önemli tespitlerde bulundu

Bodrum'un 4'te 3'ünün kaya üzerinde bulunduğunu ve zemin açısından çok şanslı bir yer olduğunu belirten Koçyiğit, ilçenin 21 Temmuz'daki depremden, az katlı yapılar sayesinde çok fazla etkilenmediğini söyledi. Koçyiğit, "Ana depremin kaynağının deniz içinde olması, Bodrum'a çok yakın olmaması ve fayın İstanköy'e (KOS) doğru eğik olması nedeniyle Bodrum'da bu anlamda olumsuz bir şey yaşanmamıştır." dedi.

Sadece denizde değil karada da fayların olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Karadaki faylar en fazla 5,5 veya 6 büyüklüğünde deprem yaratabilir. Daha büyük deprem yaratmaz ama onların çok azı etkilenmiş, tetiklenmiş. Ana depreme bağlı olarak, yakın gelecekte bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Enerjinin büyük bir kısmı göç etti. Hem ana kaynaktan çıktı hem yakın civardaki faylar onu kullanıp küçük deprem yarattı. Enerji yüzde 90 oranında kullanıldı."

 

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