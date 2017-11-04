Antalya Piyano Festivalinde Menderes Türel sahneye çıktı

1 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı

Avrupa Ajansı (AVA) Seçkin Demir/Antalya-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahneye çıkarak Carrasco ile 'Memleketim' adlı şarkıyı piyano ile çaldı.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Manolo Carrasco ile AKM salonunda 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve şef Gürer Aykal'ın katılımı ile resmen başlamış oldu.