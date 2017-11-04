Yazar Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, kitap fuarında bir grup kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, Kırmızı Kedi Yayınevi çalışanlarını darp ederek standını dağıttı

ODA TV’nin haberine göre saldırı Önkbibar’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i anlattığı kitabı ‘Asena’ bahane edilerek düzenlendi.

Önkibar, saldırı sonrasında “Bir kitaba dahi tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye’nin geldiği nokta budur ama eğilmeyeceğiz, inatla mücadele edeceğiz” dedi.

Önkibar saldırıyı şöyle aktardı: “‘Asena’ adlı kitabımı kastederek, neden yazdığımı sordular önce. Ben de ‘gazetecilik yaptığımı’ belirttim. Devlet Bahçeli’ye dair bir önceki kitabımın öfkesi de var. Ve bir yumruk attılar. Devlet Bahçeli’nin organize olmuş fedaileri bunlar, çok belli. Panik halindelerdi. Yerlerde kanlı kitaplar var. Ben kitap yazmaya ve Kırmızı Kedi Yayınevi ile birlikte olmaya devam edeceğim.”

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon da şunları söyledi: “Türkiye’de içinde olduğumuz hoşgörüsüzlük ve demokrasi karşıtı ortamın yansımasıdır bu saldırı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Daha önce yayınevine saldıranların tespit edilmesine rağmen adliyeden bırakılması sonrasında geldiğimiz nokta bu. Dün de vurguladığımız gibi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var.” 7