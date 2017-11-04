04/11/2017 16:02


Yazar Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, kitap fuarında bir grup kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, Kırmızı Kedi Yayınevi çalışanlarını darp ederek standını dağıttı

ODA TV’nin haberine göre saldırı Önkbibar’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i anlattığı kitabı ‘Asena’ bahane edilerek düzenlendi.

Önkibar, saldırı sonrasında “Bir kitaba dahi tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye’nin geldiği nokta budur ama eğilmeyeceğiz, inatla mücadele edeceğiz” dedi.

Önkibar saldırıyı şöyle aktardı: “‘Asena’ adlı kitabımı kastederek, neden yazdığımı sordular önce. Ben de ‘gazetecilik yaptığımı’ belirttim. Devlet Bahçeli’ye dair bir önceki kitabımın öfkesi de var. Ve bir yumruk attılar. Devlet Bahçeli’nin organize olmuş fedaileri bunlar, çok belli. Panik halindelerdi. Yerlerde kanlı kitaplar var. Ben kitap yazmaya ve Kırmızı Kedi Yayınevi ile birlikte olmaya devam edeceğim.”

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon da şunları söyledi: “Türkiye’de içinde olduğumuz hoşgörüsüzlük ve demokrasi karşıtı ortamın yansımasıdır bu saldırı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Daha önce yayınevine saldıranların tespit edilmesine rağmen adliyeden bırakılması sonrasında geldiğimiz nokta bu. Dün de vurguladığımız gibi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var.” 7


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek'in koltuğu için 3 isim aday gösterildi
teog
TEOG yerine gelecek sistemin açıklanacağı tarih belli oldu
Akınsoft
Türkiye'de bir ilk yaşandı 'AkınRobotics' açıldı
bodrum deprem
Bodrum'da şiddetli deprem bekleniyor mu
Osmanlıspor Fenerbahçe
Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu
İlgili Haberler
bodrum deprem

Bodrum'da şiddetli deprem bekleniyor mu

Antalya Piyano Festivali

Antalya Piyano Festivalinde Menderes Türel sahneye çıktı

bebek arabası yasağı

Bebek arabasıyla halk otobüsüne artık binilmeyecek

antalya

Antalya'da hortum paniği

Son Dakika Haberleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Melih Gökçek'in koltuğu için 3 isim aday gösterildi

teog

TEOG yerine gelecek sistemin açıklanacağı tarih belli oldu

Akınsoft

Türkiye'de bir ilk yaşandı 'AkınRobotics' açıldı

Osmanlıspor Fenerbahçe

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam