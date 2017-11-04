04/11/2017 15:56


Bebek arabasıyla halk otobüsüne artık binilmeyecek

bebek arabası yasağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karar göre halk otobüslerine bebek arabalarının açık şekilde alınmasına yasak getirildi. Bu karara tepki gösteren kadınlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak kararı protesto etti

Bebek arabasındaki çocukları ile birlikte gelen kadınlar, alınan kararı protesto etti. Anneler çocukların eline de ‘Ulaşım hakkımız engellenemez’ yazılı pankartları verdi. Kadınlar ellerinde ‘Bebek arabama dokunma’, ‘Çocuk doğurdum diye evde mi oturalım’, ‘Halktan biriyim halk otobüsüne binerim’ yazılı pankartları taşıdı.Çocuk sahibi anneler adına açıklama yapan Raziye Aktürk, bir süredir bebek arabası açık halde halk otobüsüne binmenin yasak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bu karara göre, bebek arabasıyla halk otobüsüne binecek olan kişi üstün yetenekli olmalı. Aynı anda hem bebeği, hem bebeğin çantasını, hem de bebek arabasını kapatıp elinde tutarak otobüse binmeli. Bütün bunlar için en az üç kol gerekiyor. Bu karara gerekçe olarak bebek arabalarının engellilerin otobüste yer bulmasını engellediği öne sürülmüş. Oysa bu karar genç, yaşlı, hamile, engelli hepimizin güvenli seyahat etmesine engel oluyor. Sefer sayıları artırılıp hepimizin güvenli şekilde otobüslere binmesi sağlanabilir. Bu yasak ‘Kadınlar üç çocuk, beş çocuk doğursun ama sokağa çıkmasın’ demek. Bu yasak balık istifi gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan emekçi anne ve babaların canı çıksın demek. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. Yasaktan vazgeçilip çözümler üretilinceye kadar mücadelemiz sürecek.”

Açıklama ardından eyleme katılan kadınlar, ‘Ulaşım hakkımız engellenemez’ sloganları attı. Anneler daha sonra çocukları ile birlikte alandan ayrıldı.


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