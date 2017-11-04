04/11/2017 15:32


Şehit polisin imam babasının en zor görevi

Ahmet Alp Taşdemir

Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen polis Ahmet Alp Taşdemir için Salihli'de düzenlenen cenaze töreninde namazını imam babası kıldırdı

amaz öncesi imam cübbesini giyerek tabutun yanına gelen baba, oğlunun fotoğrafını görünce duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafı eline alarak öpen Taşdemir, yakınları tarafından teselli edildi.Namazı kıldıran Taşdemir, daha sonra yaptığı konuşmada, oğlunun şehadetine şükrettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sevgili Müslümanlar, necip millettim, Allah sizlerden ebedi razı olsun. 'Rabbimiz, nimetlerimi sayarak bitiremezsiniz' diyor ya İbrahim suresinde, bana Rabbimin en büyük nimetlerinden biri Ahmet oğlum doğduğunda, onun doğumuyla gelmişti. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum. Her zaman devletim yanımdaydı Allah bu devlete zeval vermesin."

Törene, çok sayıda vatandaşın yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, CHP Milletvekili Mazlum Nurlu ile Vali Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Erhan Can da katıldı.

Özel Hareket polisleri ve İl Emniyet Müdürü Bilgiç tarafından omuzlanarak cenaze aracına konan şehidin naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.


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