04/11/2017 12:55


Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu

silah ve mühimmat

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dereova kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda harabe bir ev içerisinde RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 anti-tank mühimmatı, bir anti-personel mühimmatı, 6 sevk fişeği, 2 el bombası, bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 268 mühimmat, 150 biksi mühimmatı, 94 M-16 mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."


silah ve mühimmat
Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu
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