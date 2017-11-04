04/11/2017 12:41


Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

sağanak yağış

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre bu akşam Antalya ve ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

Açıklamada, sağanağın Finike, Kumluca, Kemer, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Öte yandan yarın sabaha saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde de etkili sağanak beklendiği bildirildi.Vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.


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