Batan geminin kaybolan mürettebatı hala aranıyor

Geçtiğimiz günlerde Şile açıklarında batan yük gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"TCG ALEMDAR" Kurtarma Gemisi'nde bulunan özel teçhizatlı dalgıçlar tarafından geminin iç mahallerinden çıkarılan baba Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük ve mürettebattan Hüsamettin Yazıcı'nın cesetleri, Sahil Güvenlik botu tarafından TCG ALEMDAR Gemisi'nden alınarak Şile Balıkçı Barınağı'na getirildi. Cesetler, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.