Yurt geneli hava durumu 4 Kasım 2017
Yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20