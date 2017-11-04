Yurt geneli hava durumu 4 Kasım 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde aralıklı sağanak yağış etkili olacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20