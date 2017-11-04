04/11/2017 09:16


İstanbullular dikkat sağanak yağış geri dönüyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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