Yunanistan'a kaçak yollarla geçeceklerdi son anda yakalandılar
Çanakkale Boğazı'nda kaçak yollarla Yunanistan'da geçmeye çalışan "Aktaşlar-B" isimli balıkçı teknesindeki 305 yabancı uyruklu yakalandı
"SAGET-7", "TCSG-16", "SAGET-31" ve "TCSG-66" bot komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, yarım saatlik kovalamacanın ardından tekne durduruldu.
Operasyonda, tekne içerisinde Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 305 yabancı uyruklu yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 7'si Türk, 2'si Rus, 1'i İran uyruklu 10 kişi de gözaltına alındı.
Kaçakları taşıyan tekne Kepez Limanı'na bağlanarak el konulurken yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.