04/11/2017 07:39


Emrah Serbes mektup yazdı işte o satırlar

Emrah Serbes

Bahzat Ç. dizisinin senaristi olarak bilinen Emrah Serbes, İzmir-Aydın otoyolundaki kazaya karışmış ve 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. Menemen Cezaevi’nde yatan Emrah Serbes, kazanın ardından bir mektup yazdı

Senarist Emrah Serbes'in yazdığı mektuptan önemli satırlar: Ben kendimi bildim bileli okuyup, yazıyorum. Behzat Ç.’yi de her yerde yazabilirim. Tek elle şınav çekerken de yazarım, kontrol kalemiyle de yazarım. Çünkü elimden gelen tek iş yazmak. Bunu bütün halkım bilsin, ben burada suçumun cezasını çekiyorum. Benim yüzümden 300 kişilik ekibin de ceza çekmesine gerek yok.

Evet, düşündüm, taşındım. Kullandığım ilaçları bıraktım, ailemle vedalaştım ve kazanın 6’ıncı gününde teslim oldum. Tanrı bile dünyayı altı günde yaratmışken benim altıncı günde teslim olmama neden şaşırdıklarını anlamıyorum.

Savcılığa teslim olduğumda Savcı Bey bana teşekkür etti, hakkımda bir soruşturma yürüttüğünü de o gün öğrendim. Hakkımda ne bir tebligat vardı, ne de yurt dışına çıkış yasağı. Beş yıllık Schengen vizem vardı, isteseydim yurt dışına çıkabilirdim ve hiçbir ülke de beni Türkiye’ye iade etmezdi.Ama ben bu memleketin yazarıyım ve memleketimi seviyorum. İsviçre’de, Fransa’da ya da Almanya’da ölmek istemiyorum.

Ben bir kahraman değilim ama bahsettikleri gibi bir canavar da değilim. Ben sadece insanım. Benim yüzümden üç kişi hayatını kaybetti. Vicdan azabı ve utanç içindeyim. Suçluyum, pişmanım ve üzgünüm.

Cezamı çekmek istiyorum. Cezaevinde olmak bana iyi geliyor. Demir kapılar sertçe kapandığında, infaz memurları adımı bağırdığında, ayakkabılarımı çıkararak üst aramamı yaptıklarında, bütün bunları cezamın bir parçası olarak görüyorum. İnsanlardan tek ricam var, beni unutsunlar beni rahat bıraksınlar ve cezamı çekeyim.

 

silah ve mühimmat
Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu
Tugay Kerimoğlu
Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar
beşiktaş taraftarı
Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı
sağanak yağış
Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor
maltepede yangın
Maltepe'de yangın çıktı ekipler olay yerinde
İlgili Haberler
silah ve mühimmat

Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu

sağanak yağış

Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

maltepede yangın

Maltepe'de yangın çıktı ekipler olay yerinde

şehit haberleri

Hakkari'den bir acı haber daha geldi

Son Dakika Haberleri
Tugay Kerimoğlu

Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar

beşiktaş taraftarı

Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı

Kayserispor Trabzonspor

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Osmanlıspor Fenerbahçe

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam