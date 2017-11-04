İstanbul'da gece yarısı FETÖ'ye yönelik operasyon

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gece saatlerinde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.