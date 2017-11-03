Şile açıklarında batan gemiyle ilgili çarpıcı iddia

Şile açıklarında batan kargo gemisinin mürettebat arama çalışmaları devam ederken önemli bilgilere ulaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Gemlik Rorda Port Limanı'ndan ayrılan demir tozu yüklü kargo gemisi 'Bilal Bal' Şile açıklarında batmıştı. Gemide bulunan mürettebatı arama çalışmaları sürerken gemide 1. kaptanının bulunmadığı ortaya çıktı. Kaptanın ara durak olan Kartal'da gemiden indiği iddia edildi. Daha önce gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.Arama kurtarma çalışmalarında gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuş, 4 cesede ulaşılmıştı.