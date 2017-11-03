03/11/2017 13:10


Atatürk'e hakaretten tutuklanmıştı flaş gelişme yaşandı

Hasan Akar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek suçundan tutuklanan Hasan Akar'a verilen ceza bozuldu

Hasan Akar hakkında bir videoda Atatürk’ ün hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 9 Mayıs’da soruşturma başlatıldı. Adresinde bulunamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Akar’ın "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 43 gün sonra 20 Haziran’da Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek teslim olan ve tutuklanan Hasan Akar savunmasında ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini savundu. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar, "Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim" dedi. Mahkeme de 19 Temmuz’da görülen duruşmada Hasan Akar’ı Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


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