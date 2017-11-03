03/11/2017 12:55


Karakola saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

terör operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkâri/Şemdinli’de, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda da 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.


Meral Akşener
Meral Akşener diğer partilerle ittifak kuracak mı
kanal d yayin akisi
3 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
fox tv yayin akisi
3 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı
show tv yayin akisi
3 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
3 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
İlgili Haberler
şile gemi battı

Şile açıklarında batan gemiyle ilgili çarpıcı iddia

Hasan Akar

Atatürk'e hakaretten tutuklanmıştı flaş gelişme yaşandı

şemdinli şehirleri

Şemdinli şehitleri için son görev

karaman yangın

Plastik fabrikası mesai saatinde cayır cayır yandı

Son Dakika Haberleri
kanal d yayin akisi

3 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

fox tv yayin akisi

3 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

3 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

3 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam