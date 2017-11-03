Karakola saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkâri/Şemdinli’de, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda da 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.