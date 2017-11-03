Plastik fabrikası mesai saatinde cayır cayır yandı

Dün akşam saat 22.00 civarında Karaman'da bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde işçilerin çalışma saatinde yangın çıktı

Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark işçiler itfaiye ekibini haber verdi. Olay yerine başta Karaman Belediyesi olmak üzere çevre ilçe ve belde belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken, fabrika alev topuna döndü.

İtfaiye ekipleri diğer fabrikalara da sıçrama ihtimali olan alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarfederken, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

TAM 6 SAAT SÜRDÜ

30'a yakın itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı.Yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, “Şu anda tehlike arz edecek bir durum kalmadı. Yangında ilk hedefimiz fabrikanın LPG tankını korumak oldu. Yangına 30'a yakın itfaiye aracıyla müdahale yapıldı. Bunlardan 14 tanesi Karaman'ın geri kalanı ise Konya ve çevre ilçelerden gelen ekipler” dedi.