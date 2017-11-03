03/11/2017 06:28


Sarıyer'de panik anları kuyumcuyu kurşuna dizdiler

sarıyer saldırı

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda kuyumcu sahibi Hasan Güleç isimli vatandaş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay Sarıyer Merkez Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile evine gelen Hasan Güleç, aracını garaja park ettikten sonra motosiklette yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası bacağına, karnına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay sonrası kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Ağır şekilde yaralanan Güleç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleç’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kuyumcu dükkanı sahibi olduğu belirtilen Güleç’in yaklaşık 2 hafta önce de evinin kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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