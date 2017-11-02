02/11/2017 19:45


Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

şırnak saldırı hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak'ta düzenlenen hava harekatı sonucunda saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bestler Dereler kırsalında, birliklere saldırı amacıyla hareket halinde olan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.Bunun üzerine, düzenlenen 2 hava harekatında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.Harekatların ardından uçaklar emniyetle üslerine döndü.


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