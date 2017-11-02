Teröristler bomba dolu kutuları araca böyle yüklemişler

Geçtiğimiz günlerde teröristlerin Bayrampaşa'daki bir AVM'de yapmayı planladığı saldırı son anda engellendi

Yapılan operasyonda bir otomobile yükledikleri bomba düzenekleri ve canlı bomba yelekleri ile yüzlerce kişiyi öldürmeyi hedefleyen IŞİD’li 4 terörist kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Mücahit P., Can Y., Hatice Y. ve Sezgen P., Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

AVM’ye gitmeden önce Esenyurt ve Arnavutköy’de bomba düzenekleri hazırladıkları evleri yaktıkları bilinen şüphelilerin 29 Ekim Günü çoklu saldırı hedeflediği belirlendi.

Ele geçirilen bombalar olayın büyüklüğünü ortaya koyarken, katliyam planlayan şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelilerin Arnavutköy’deki evdeki bomba dolu kutuları otomobile yükledikleri görülüyor. Arnavutköy’deki evi yakan şüphelinin motosikletle ayrılması da güvenlik kameralarına yansıyor.