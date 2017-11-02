Okulda civa faciası çok sayıda öğrenci ve öğretmen tedaviye alındı

Ankara'da bulunan Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri ve 1 öğretmen okula dökülen civa nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Bu akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lisenin bazı öğrencileri atıl durumda bulunan Ata İlköğretim Okulu’nun laboratuvarından deney tüpleri ile aldıkları civayı okullarına getirdiler. Öğrenciler daha sonra bu tüpler içindeki civayı okulun kantinine ve bazı sınıflara döktü. Kısa sürede okula yayılan civadan etkilenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Okul tahliye edilirken, sınıflardaki ve kantindeki civanın temizlenmesi için okula AFAD ekipleri sevk edildi. Temizleme çalışmasının ardından AFAD ekiplerinin raporuna göre okulun bir süre tatil edilebileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada okulda eğitim gören bazı öğrenciler ise fizik dersinde deney yapıldığı sırada yaşanan kaza sonucu civa tüpünün yere düştüğünü ve bu nedenle öğrencilerin zehirlendiğini söyledi.