Eski futbolcu Uğur Boral iki öğrenciyi hastanelik etti iddiası

Süper Lig'de bir zamanlar forma giyen Uğur Boral'ın spor salonundaki üniversite öğrencisi iki kişiyi darp ettiği iddia edildi. Boral'ın ifadeye çağrılması bekleniyor

Olay dün akşam Ataşehir’deki lüks bir sitenin spor salonunda meydana geldi. Mağdur öğrencilerin ifadelerine göre üniversite öğrencileri; eski futbolcu Uğur Boral ve arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptılar. Öğrencilerin iddiasına göre Boral yenilgiyi hazmedemeyince ‘blok yapma’ suçlamasıyla başlattığı münakaşayı küfür ve fiziki saldırıya dönüştürdü. Yere düşen öğrencilerden birinin de kafasını tekmeledi. Spor salonundakilerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

BİR HAFTALIK RAPOR

Yüz ve kafa bölgelerinden yaralanan öğrenciler ise hastaneye giderek acil serviste tedavi oldular. Öğrencilerden biri kafasından ciddi darbe aldığı için de beyin tomografisi çekildi ve bir haftalık iş göremez rapordu aldı. D.I ve A.D tedavilerinin ardından da polise başvurdular. Mağdur olarak ifadeleri alınan öğrenciler Boral ve arkadaşları tarafından darp edildiklerini belirterek şikâyetçi oldular. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.