Fırtınada yıkılan ağaçların yerine yenileri dikildi

İstanbul'da geçtiğimiz Temmuz ayında etkili olan şiddetli sağanak yağışla beraber Kadıköy'de bulunan Koşuyolu Parkı'nda devrilen ağaçların yerine Kadıköy Belediyesi ağaç dikti

Kadıköy Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından yapılan ağaç dikimine Koşuyolu mahalle sakinleri, Validebağ Gönüllüleri, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belelediyesi başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve çevredeki yuvalarda eğitim alan çocuklar katıldı.

Ağaç dikiminde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaşam alanlarının arttırılmasının temel hedefleri arasında olduğunu belirterek “Bütün hedefimiz insanların yaşamlarının daha sosyal daha renkli ve daha ileriye yürüyebilecekleri daha aydınlık bir hedef göstermek. Dikilen bu ağaçlar çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Parkımız geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeşil bir park olacak” dedi.