02/11/2017 15:09


3 ilde operasyon sürüyor 31 terörist öldürüldü

çatışma

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan son bilgiye göre sabah saatlerden bu yana güvenlik güçleri teröristler ile çatışmaya girdi

Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 19, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 3 olmak üzere 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaçacaklardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 19 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

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