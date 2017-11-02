Hakkari'de şehit düşen asker ve korucuların isimleri açıklandı

Şemdinli'de bu sabaha karşı çıkan çatışmalar sonucunda asker ve korucular olmak üzere 8 şehit var. Türkiye, bugün Hakkari'de şehit düşen askerler ve koruculara ağlıyor

TSK, çatışmanın Hakkari/Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sınırın sıfır noktasında terör örgütü mensuplarının saldırı girişimi esnasında yaşandığını duyurdu.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Çatışmada şehit olan asker ve korucuların isimleri şöyle:

Sözleşmeli er Sercan Kara (Isparta)

Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bursa)

Sözleşmeli er Ömer Küçük (Hatay)

Sözleşmeli er Tayfun Kavun (Kırşehir)

Piyade uzman çavuş Gökhan Kurak (Zonguldak)

Piyade Er Erhan Karaca (Samsun)

Korucu Osman Yeşil

Korucu Alaattin Tekin