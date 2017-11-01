01/11/2017 19:53


Bu sabah gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu hakkında karar verildi

Serdar Kuzuloğlu

FETÖ soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu akşam serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, İstanbul’da sabah saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzuloğlu, polisteki ifadesinden sonra savcının talimatıyla akşam saatlerinde gözaltında tutulduğu Şişli Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. 

 

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