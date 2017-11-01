Bu sabah gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu hakkında karar verildi
FETÖ soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu akşam serbest bırakıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, İstanbul’da sabah saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzuloğlu, polisteki ifadesinden sonra savcının talimatıyla akşam saatlerinde gözaltında tutulduğu Şişli Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.