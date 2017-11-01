Kar yağışı hayatı felç etti vatandaşlar mahsur kaldı

Van'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, ilçede dün gece başlayan kar nedeniyle kapanan Van-Bahçerayay karayolundaki 2 bin 985 rakımlı Karapet Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı.Bölgeye gönderilen karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu trafiğe açarak mahsur kalanları kurtardı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekibinde görevli operatör Fatih Bayar, yaptığı açıklamada, bulundukların yerin çetin geçen kış şartlarından dolayı "dokuzuncu gezegen" olarak bilindiğini anımsattı.Dünden bu yana etkili olan yağışın ardından karın bir metreye ulaştığını belirten Bayar, şunları söyledi:

"Ani bastıran kar yağışı sonucu Van-Bahçesaray karayolu yarım saat kadar kapandı. Yaptığımız yoğun çalışma ile yolu yeniden trafiğe açıp, mahsur kalan sürücü ve vatandaşlarımızı kurtardık. Yolumuz şu an açık ancak genişletme ve kar temizleme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İstanbul'dan Bahçesaray'a düğün için gelen ve yolda mahsur kalan Hayrettin Güci, "Gelinimizle yolda mahsur kaldık. Araçla kurtarılmayı bekliyoruz. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu an İstanbul'da çok güzel güneşli bir hava var. Antalya'da birçok vatandaş denize giriyor. Sonbahar mevsiminde dağlarda yolda kaldık." diye konuştu.

Seçkin Gürüdüş de dün gece merkezden ilçeye dönerken kar ve tipiye yakalandığını, çimento yüklü aracını da burada bırakarak ilçeye dönmek zorunda kaldığını söyledi.Bugün yeniden aracını kurtarmak için geldiğini ve ekiplerin yardımını beklediğini ifade eden Gürüdüş, "Aracımızı çalıştırabilirsek saplandığı yerden çıkaracağız. Hava çok soğuk. Araç resmen buz kesmiş. Akünün boşaldığını tahmin ediyoruz. Bugün inşallah aracımızı da çıkarıp, ilçeye döneceğiz." dedi.